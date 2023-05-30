إزالة 55 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة 21 والتى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى حيث تم إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة ٥٤٠ متر مربع بمركز ومدينة فارسكور، تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل.

من جانبها، أكدت محافظ دمياط استمرار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 55 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٦٣١ متر مربع وذلك منذ الإعلان عن إنطلاق تلك المرحلة.

وذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.