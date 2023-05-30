محافظ دمياط تشهد ختام برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا"

شهدت د.منال عوض، محافظ دمياط، الفعالية الختامية للمرحلة الثانية من برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدمًا" الذى أطلقته منظمة العمل الدولية ILO بتمويل من شركة ميثانكس مصر وبالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وعدد من الجمعيات الأهلية فى إطار مشروع المنظمة “وظائف لائقة لشباب مصر، معًا لمواجهة التحدى فى دمياط”.

جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومحمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إى كام واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وياسمين نجيب عضو لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والنائب وليد التمامى عضو الشيوخ.

فى مستهل كلمتها، رحبت د.منال عوض بتلك الشراكة المتميزة بين محافظة دمياط و منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول وبالتعاون أيضًا مع المجلس القومى للمرأة وعدد من الجمعيات الاهلية، وهى ختام المرحلة الثانية من مشروع " صاحبات المشروعات يمضين قدماً".

وأشادت منال بمحاور هذا البرنامج الذى يأتى فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية " وظائف لائقة لشباب مصر معًا لمواجهة التحدى فى دمياط " ، ورؤية الدولة المصرية نحو تمكين المرأة و رؤية المحافظة نحو تنفيذ تلك الاستراتيجية الذى يتواكب مع إنشاء المدينة الصديقة للنساء لتطوير مهارات السيدات ومساعدتهن على إقامة مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.

ووجهت المحافظ الشكر إلى شركاء النجاح منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس والجهات الشريكة، كما هنأت الفائزات والمكرمات اليوم، معربة عن ترحيبها بإعلان المنظمة والشركة باستكمال البرنامج السنوات القادمة.

على جانب آخر، أعرب اوشلان وشندى عن اعتزازهم بتلك الشراكة مع محافظة دمياط تحت قيادة الدكتورة منال عوض، حيث وجها الشكر لها على دعمها الكبير للبرنامج والتى ساهمت فى تحقيق النجاح الكبير لأهدافه لتمكين المرأة وتطوير مهاراتها ومساعدتها فى إقامة مشروعات خاصة بها، كما أعربا عن تطلعهما لتحقيق المزيد من المبادرات فى إطار تلك الشراكة.

وتم استعراض محاور المشروع الذى تم اطلاقه عام ٢٠١٨ حيث تم تنفيذ ٤٢ دورة تدريبية لعدد ٩٢٦ سيدة و١٣ مدربة، كما حصلت ٥٨ سيدة على جائزة تحفيزية لدعمها فى تنفيذ أو تحسين مشروعها، كما تم خلال المرحلة الثانية التى جرت خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ تدريب ٣٢٦ سيدة وفازت ١٥سيدة بجوائز عينية.

كما تضمن الحفل تكريم 15 فائزة بأحسن مشروع قابل للتنفيذ و١٣ مدربة وأيضًا 14 من مديرى الجمعيات المشاركة والنائب وليد التمامى ممثلاً عن الجمعية الخيريه بالسرو ومنى عمارة وفدوه الاكيابى عضوًا المكتب الفنى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط.