الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 سنوات لربة منزل وشقيقتها بتهمه الاتجار فى المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، ربة منزل وشقيقتها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، كما عاقبت المتهم "ع.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الشابو بدائرة القسم وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

عقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو كانت مُعدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ربة منزل شقيقتها السجن المشدد المشدد 5 سنوات الشابو

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