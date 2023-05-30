«خطة النواب» تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2023 /2024، بحضور ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة لموازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023 /24، 2 مليار و989 مليون جنيه، وبلغ المقدر للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 74 مليون جنيه، ولشراء السلع والخدمات 105 ملايين و768 ألف جنيه، وبلغ المخصص لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 2 مليار و518 مليونا و923 ألف جنيه، ومليون و700 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فيما بلغت تقديرات جملة الإيرادات 74 مليونا و545 ألف جنيه.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ(ديوان عام محافظة القاهرة – ديوان عام محافظة المنوفية – ديوان عام محافظة الشرقية) عن العام المالي 2023 /2024، واستمعت اللجنة لمطالب ممثلى المحافظات، حيث طلبت محافظة المنوفية إضافة مبلغ 200 مليون جنيه؛ لموازنتها المقدرة من جانب وزارتي المالية والتخطيط.