الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية وجمعية المستثمرين «صور»

جريدة الدستور

وقّعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع جمعية المستثمرين بأسيوط، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الأكاديمية والتكنولوجية التدريبية والبحثية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي والعملي لتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم لتطوير منظومة التعليم بما ينعكس على إعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وقع البروتوكول د.جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومحمد حمد الله، رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط بحضور د.علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الحداد أمين عام الجمعية وعادل السكري عضو مجلس الإدارة ومحمود عبدالعال مدير الجمعية.

ويهدف البروتوكول إلى مد سبل التعاون المشترك بين الجانبين سواء التقني أو الفني أو التكنولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتبادل الخبرات العملية والأكاديمية والتكنولوجية وإتاحة الفرص التدريبية لطلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في المنشآت الصناعية المختلفة، فضلًا عن نقل الخبرات التكنولوجية والعلمية لهذه المنشآت لتطوير منظومة العمل داخل المنشآت الصناعية وإكساب الطلاب الخبرة العملية.

وأكد الدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع المجتمع المحيط في المجالات العلمية والعلمية والتدريبية والتكنولوجية، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أن التعاون يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المنشآت الصناعية؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المنشآت؛ لصقل مهارات الطلاب ولضمان تأهيل خريجين قادرين على مواكبة تطورات واحتياجات سوق العمل.

قال رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن توقيع البروتوكول يهدف في المقام الأول إلى خدمة المصنعين بشكل مباشر وذلك من خلال إنتاج جيل جديد قادر علي مواكبة التطور داخل الصناعات المختلفة وتوفير توكنولوجيا تسهم في زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الخدمات التكنولوجية لأصحاب المصانع سواء بتحسينات على نظم التشغيل للارتقاء بمعدلات الإنتاج والجودة أو تقديم المقترحات للمشاكل التي قد تواجه خطوط الإنتاج ووضع حلول لها.

وشهد توقيع البروتوكول كل من جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدنية أسيوط الجديدة، والعميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية، ومهندس عصام إبراهيم سيد رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، الدكتور جمال محمد زايد المشرف على كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتور خليل إبراهيم المشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة.

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