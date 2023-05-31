طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2023

يبحث الكثير في هذه الآونة من طلاب وطالبات الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال البحث عبر موقع البحث الأكثر شهرة جوجل، على أرقام جلوس الثانوية العامة وذلك بعد بدء العد التنازلي لإجراء الامتحانات الخاصة بهم التي تحدد مستقبلهم، والتي من المقرر لها أن تبدأ في شهر يونيو المقبل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم لينك أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، عبر بيان نشر ته من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يتيح البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي الطالب الامتحان بها- المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، موضحًة أنه يمكن الحصول على أرقام الجلوس من خلال الرابط التالي:- (من هنا)

يمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- للحصول على رقم جلوس الثانوية العامة ادخل على موقع الوزارة الرسمي من الرابط التالي.

https://moe-register.emis.gov.eg/

- ادخل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وسجل الدخول.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

- يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

طريقة الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

يمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكترونى الموحد الذي سيمكنه من تسجيل الدخول ومعرفة رقم الجلوس الخاص، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد من الرابط التالي.

https://moe-register.emis.gov.eg/

- اختر أيقونة حساب الطالب.

- ادخل الرقم القومي وكود الطالب.

- اضغط على التحقق من البيانات.

- بعد التحقق من البيانات اضغط على إنشاء حساب.

- ثم اختر إرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

- ثم أدخل الكود للحصول على البريد الإلكتروني الموحد.