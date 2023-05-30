وزيرة البيئة السابقة تستعرض جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

استعرضت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، جهود الدولة المصرية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما ظهر جليًا خلال استضافة مصر لقمة المناخ “COP 27”.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي يعقد علي مدار يومين بحضور مجموعة من رجال الدين من الأزهر والكنيسة وبمشاركة بيت العائلة المصري وجمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة.

وعرضت الدكتور ليلي إسكندر في كلمتها جهود الدولة المصرية للتوجه للاقتصاد الاخضر٬ بالإضافة لكيفية تحويل "البنزين" لغاز طبيعي وخفض استهلاك الطاقة والوصول لحلول تكنولوجية طبيعية مثل الطاقة الشمسية.

وأكدت “اسكندر” علي وجوب سن قوانين وتشريعات لفرض الغرامات علي المخالفين لقوانين الحفاظ علي البيئة٬ كما عرضت حملات التوعية التي تقوم بها المؤسسات والمدارس ببورسعيد كالتعليم والمسابقات٬ وأهمية العمل مع المحليات لتطبيق القوانين.

وألقي القس الدكتور ماثيو أندرسون المدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة علي هامش فعاليات مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي نظمه المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية بمصر وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال القس أندرسون، إن المؤتمر العالمي للمناخ cop27 بمثابة إنجاز رائع لمصر ونقطة انطلاق قوية نحو الحفاظ علي البيئة٬ فقد كان المؤتمر لحظة هامة لمحاكاة الحفاظ علي البيئة٬ مضيفًا: هناك فرصة كبيرة لرجال الدين أن يتحدوا معًا تجاه التغير المناخي والبيئي ورفع وعي الشعب.

واستكمل القس أندرسون: نشجع المجتمعات الدينية بمصر للانخراط بصورة أوضح في المبادرات الحكومية ومنظمات الجتمع المدني المتعلقة بالحفاظ علي البيئة٬ مختتمًا: نتمني أن يكون هذا المؤتمر نقطة بداية لتطوير الاهتمام بالبيئة وقضايا تغير المناخ من خلال دور الادة الدينيين في المجتمع.