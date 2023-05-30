الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وزيرة البيئة السابقة تستعرض جهود الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

الدكتورة ليلي إسكندر
الدكتورة ليلي إسكندر

استعرضت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، جهود الدولة المصرية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما ظهر جليًا خلال استضافة مصر لقمة المناخ “COP 27”.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي يعقد علي مدار يومين بحضور مجموعة من رجال الدين من الأزهر والكنيسة وبمشاركة بيت العائلة المصري وجمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة.

وعرضت الدكتور ليلي إسكندر في كلمتها جهود الدولة المصرية للتوجه للاقتصاد الاخضر٬ بالإضافة لكيفية تحويل "البنزين" لغاز طبيعي وخفض استهلاك الطاقة والوصول لحلول تكنولوجية طبيعية مثل الطاقة الشمسية.

وأكدت “اسكندر” علي وجوب سن قوانين وتشريعات لفرض الغرامات علي المخالفين لقوانين الحفاظ علي البيئة٬ كما عرضت حملات التوعية التي تقوم بها المؤسسات والمدارس ببورسعيد كالتعليم والمسابقات٬ وأهمية العمل مع المحليات لتطبيق القوانين.

وألقي القس الدكتور ماثيو أندرسون المدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة علي هامش فعاليات مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي نظمه المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية بمصر وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال القس أندرسون، إن المؤتمر العالمي للمناخ cop27 بمثابة إنجاز رائع لمصر ونقطة انطلاق قوية نحو الحفاظ علي البيئة٬ فقد كان المؤتمر لحظة هامة لمحاكاة الحفاظ علي البيئة٬ مضيفًا: هناك فرصة كبيرة لرجال الدين أن يتحدوا معًا تجاه  التغير المناخي والبيئي ورفع وعي الشعب. 

واستكمل القس أندرسون: نشجع المجتمعات الدينية بمصر للانخراط بصورة أوضح  في المبادرات الحكومية ومنظمات الجتمع المدني المتعلقة بالحفاظ علي البيئة٬ مختتمًا: نتمني أن يكون هذا المؤتمر نقطة بداية لتطوير الاهتمام بالبيئة وقضايا تغير المناخ من خلال دور الادة الدينيين في المجتمع.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أولى إعدادية أسوان: أهلى الداعمين لى وطموحى الالتحاق بكلية الصيدلة (صور)

قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

"التخطيط": إزالة 13600 تعدٍ على نهر النيل والترع.. و30 منشأة للحماية من السيول

تفريغ كبسولة إطفاء فى مستشفى فايد بالإسماعيلية دون إصابات

تفاصيل استعدادات "بني سويف" لعقد امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)