الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اليوم العالمي للبيئة

"من أجل المتوسط" يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام البيئي الحساس للبحر المتوسط

الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط

دعا الاتحاد من أجل المتوسط ​​جميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام البيئي الحساس للبحر المتوسط.

وبحسب التقديرات فإن البحر المتوسط​​، الذي يحتوي على 1٪ من مياه العالم و 7٪ من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة، يتعرض للتلويث سنويا بنحو 570 ألف طن من النفايات البلاستيكية. أي ما يعادل وزن أكثر من 50 برج إيفل من المخلفات البلاستيكية يتم إلقاؤها في بحرنا كل عام. لذا فإنه من المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية أربع مرات بحلول عام 2050، حال استمرار الوضع الراهن .

ويتطلب حل مشكلة بهذا الحجم تبني التزامات وإجراءات عاجلة على المستوى الإقليمي بغية تقليص النفايات المنتجة على الأرض على المدى الطويل. وقد صادق الاتحاد من أجل المتوسط  مؤخرا ​​على مشروع "تومالي"، الذي يساهم في الحد من تدفق النفايات إلى البحر المتأتية من السياحة  ويضع حلولا لدعم الاقتصاد الدائري ولاسيما تقليل وإعادة استخدام النفايات التي لا يمكن تجنبها في بلدان مثل المغرب وتونس ومصر.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، على ضرورة أن تكون مكافحة التلوث البلاستيكي في صدارة الأجندة السياسية في المنطقة لأنه يقتل الحياة البرية البحرية، ويدمر النظم الطبيعية، ويلوث سلاسل الغذاء البحرية.

وأضاف الأمين العام أن البحر المتوسط ​باعتباره بحر مغلق، فإن أي تأثير بيئي يحدث له في الشمال يؤثر على الجنوب، والعكس صحيح، مشيرا إلى قناعة الاتحاد​​ الراسخة بأن الحد بفاعلية من القمامة البحرية في البحر المتوسط ​​لن يكون ممكنا إلا من خلال الجهود الجماعية والتعاون بين جميع دول حوض المتوسط ​​والمجتمع المدني".

ومن جانبه قال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، المعتز العبادي بأن الاتحاد يعمل على ثلاثة مستويات لمكافحة القمامة البلاستيكية وحماية البحر المتوسط:

أولاً، كمنصة سياسية من خلال الدول الأعضاء بالاتحاد، والتي اعتمدت إعلانين وزاريين طموحين بشأن البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2021.

ثانيًا، من خلال تعزيز حوار سياسي متوسطي ​​لمواءمة وتعزيز اللوائح والإجراءات البيئية.

وثالثًا، عن طريق شراكات تشغيلية ودعم وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع الإقليمية مثل مبادرة "مكافحو البلاستيك" أو مشروع "تومالي.

يهدف مشروع  تومالي لمكافحة البلاستيك في البحر المتوسط (Plastic Busters) الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط ​​منذ عام 2013 إلى زيادة المعرفة بأصل العمليات التي تؤدي إلى التلوث البلاستيكي البحري ومن ثم تقديم توصيات بالسياسات الواجب اعتمادها لدول الاتحاد ​​مع زيادة الوعي بين المجتمع المدني، إذ أظهر المشروع الحاجة إلى التصدي لظاهرة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل عاجل، والتي تمثل ٨٠٪؜ من القمامة البلاستيكية الموجودة في البحر المتوسط. وقد أجريت تحليلات بأكثر من 4 مناطق بحرية محمية في البحر المتوسط ​​و ل40 نوعًا ، ووجدت آثار لهذه النفايات ليس فقط على السطح وقاع البحر ولكن أيضًا في النظم الهضمية للعديد من الكائنات المائية، من أنواع السلاحف البحرية إلى الحيتان والرخويات.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المشروع منصة رقمية لتبادل البيانات حول القمامة البحرية في البحر المتوسط. وتم تدريب 250 من المتخصصين والأفراد على إدارة القمامة البحرية، بما في ذلك 30 بلدية في شبكة من المدن الساحلية. كما نشرت تقارير تتضمن توصيات وممارسات جيدة لتحسين إدارة القمامة البحرية وحوكمتها. وتشارك حاليا 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في حملات تنظيف الشواطئ.

اتحاد من أجل المتوسط اجراءات أصحاب المصلحة استخدام النفايات الاتحاد من أجل المتوسط الأيكولوجية البحر المتوسط ​​ البلاستيكي التلوث البلاستيكي الحياة البرية المخلفات البلاستيكية المستدام النظام البيئي دعوة كائنات لنظام مخلفات البلاستيك منظمات المجتمع المدن

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمى الدولى الأول (صور)

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)