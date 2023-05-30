الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القس ماثيو أندرسون: المؤتمر العالمي للمناخ إنجاز مصري وانطلاقة قوية

ألقي القس الدكتور ماثيو أندرسون المدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة علي هامش فعاليات مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي نظمه المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية بمصر وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال القس أندرسون في كلمته: إن المؤتمر العالمي للمناخ cop27 هو بمثابة إنجاز رائع لمصر ونقطة انطلاق قوية نحو الحفاظ علي البيئة٬ فقد كان المؤتمر لحظة هامة لمحاكاة الحفاظ علي البيئة٬ مضيفًا: هناك فرصة كبيرة لرجال الدين أن يتحدوا معًا تجاه  التغير المناخي والبيئي ورفع وعي الشعب. 

واستكمل القس أندرسون: نشجع المجتمعات الدينية بمصر للانخراط بصورة أوضح  في المبادرات الحكومية ومنظمات الجتمع المدني المتعلقة بالحفاظ علي البيئة.

واختتم: نتمني أن يكون هذا المؤتمر نقطة بداية لتطوير الاهتمام بالبيئة وقضايا تغير المناخ من خلال دور القادة الدينيين في المجتمع.

الأسقفية بالزمالك الجلسة الافتتاحية التغير المناخي الحال الحفاظ على البيئة الجلسة الافتتاحية ل الأكاديمي

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