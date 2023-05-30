الاتحاد الأوروبى يدعو قادة كوسوفو وصربيا لوقف التصعيد "فورًا"

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، قادة كوسوفو وصربيا إلى وقف التصعيد على الفور بعد اشتباكات "غير مقبولة على الإطلاق" في شمال كوسوفو.

وحذر بوريل من أن الاتحاد الأوروبي "يناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال واصل الأطراف مقاومة الخطوات المقترحة تجاه وقف التصعيد".

استمرار تظاهرات الصرب في كوسوفو

وتجمّع محتجّون صرب مجددًا أمام بلدية زفيتشان شمال كوسوفو، بعدما جرت قبل يوم مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصرًا من قوّة حفظ السلام وأكثر من 50 متظاهرًا.

والتوترات متكررة في تلك المناطق من الإقليم الصربي السابق الذي لم تعترف بلجراد باستقلاله المعلن عام 2008، وحيث يتحدى السكان الصرب الحكومة المحلية.

والإثنين، أعلنت القوة المتعددة الجنسيات أنّها "تعرّضت لهجمات غير مبرّرة"، بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا الدخول إلى مبنى بلدية زفيتشان الشمالية.

ويعيش حوالى 120 ألف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.