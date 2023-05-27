السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو يحث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا ووقف التصعيد

صربيا
صربيا

حث حلف شمال الأطلسي «الناتو» كوسوفو اليوم السبت، على تهدئة التوترات مع صربيا وذلك في اليوم التالي لدخول حكومتها عنوة إلى مباني البلدية لتنصيب رؤساء بلديات في مناطق سكانها من أصول صربية في شمال البلاد.

وأدى ذلك لوقوع اشتباكات أمس الجمعة بين شرطة كوسوفو والمحتجين المعارضين لرؤساء البلديات من أصل ألباني. ودفعت الاشتباكات صربيا لوضع جيشها في أعلى درجات التأهب ونقل وحداتها إلى مناطق قريبة من الحدود.

وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي «الناتو» في منشور على تويتر "نحث المؤسسات في كوسوفو على وقف التصعيد على الفور وندعو جميع الأطراف لحل الموقف من خلال الحوار".

وأضافت أن قوة حفظ السلام بقيادة الحلف في كوسوفو التي يبلغ قوامها 3800 فرد ستظل في حالة يقظة.

من ناحيته، دافع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن مرافقة الشرطة لرؤساء البلديات الجدد.

وكتب على تويتر اليوم: "من حق المنتخبين في انتخابات ديمقراطية تولي مناصبهم دون تهديدات أو ترهيب. ومن حق المواطنين أيضا أن يخدمهم هؤلاء المسئولون المنتخبون".

txt

بعد اشتباكات متبادلة.. صربيا ترفع حالة التأهب للقصوى على الحدود مع كوسوفو

أسباب التصعيد بين كوسوفو وصربيا

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة حكومة كورتي لتصرفاتها في المنطقة الشمالية قائلا إنها "أدت إلى تصعيد التوترات دون داع، وتقوض جهودنا للمساعدة في تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا وستكون لها تداعيات على علاقاتنا الثنائية مع كوسوفو".

وبعد حوالي عشر سنوات من انتهاء الحرب، لا يقبل الصرب الذين يعيشون في المنطقة الشمالية من كوسوفو إعلان استقلال البلاد عن صربيا الصادر في 2008 وما زالوا يرون أن عاصمتهم هي بلجراد.

ويشكل ذوو الأصول الألبانية أكثر من 90 بالمائة من السكان في كوسوفو بينما يشكل الصرب أغلبية في المنطقة الشمالية فحسب.

txt

الاتحاد الأوروبى ينشئ لجنة رصد مشتركة لتيسير الحوار بين صربيا وكوسوفو

كوسوفو صربيا الناتو حلف شمال الأطلسي السلام ألبين كورتي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟