أميرة أبو شقة تستعرض طلب إحاطة لإعادة النظر بمعايير البناء واشتراطات الأمن والسلامة

استعرضت النائب أميرة بهاء الدين أبو شقة، طلب الاحاطة بشأن ضرورة إعادة النظر في معايير البناء واشتراطات الأمن والسلامة، من خلال استحداث قواعد تتماشى مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي تتعرض لها القشرة الأرضية، وكذا إعطاء مهلة 5 سنوات للبناء لملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة.

وتساءلت ابو شقة، هل اشتراطات البناء حديثة للبناء تتواكب مع المعايير الدولية، وخاصة فى ظل مايشهده العالم من تغيرات جيولوجية ومناخية، وهناك ظواهر خارجية أكدت بما لم يدع مجال للشك أهمية إعادة النظر فى اشتراطات البناء، كما تساءلت عن مصير الأراضى التى لم يتم البناء عليها نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية أن يكون هناك تسهيلات لأصحاب قطع الأراضى للتيسير عليهم.

- ممثل هيئة المجتمعات العمرانية: لدينا كود جيد لمواجهة الزلازل

وعلق أشرف حسين، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، إن مركز بحوث البناء معنى بتحديث أكواد البناء، ولدينا كود جيد لمواجهة الزلازل، ويتم تجديد الأكواد بصفة دورية.

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن هيئة المجتمعات أكثر جهة فى الدولة منحت تسهيلات لأصحاب قطع الأراضى الاستثمارية ذات العقود السارية، وكذلك عقود قطع أراضى الإسكان حصلت على تسهيلات أيضا فيما يخص السداد أو زيادة النسبة البنائية.

وقالت النائبة أميرة ابو شقة، عضو مجلس النواب، إن الواقع غير ذلك، حيث لا يوجد التزام من قبل المقاولين بتنفيذ الكود المتفق عليه وخير دليل على ذلك عقار سكنى مبنى حديثا شهد واقعة انفجار خزان حريق وخطوط المياه ومن ثم لا يوجد التزام بهذا الكود.

وأوصت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لاجتماع مقبل، لبيان ما تم بالفعل بشأن تسهيلات البناء لأصحاب قطع الأراضى المتعثرين فى ظل الظروف الراهنة.