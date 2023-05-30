الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل 7 متهمين في مشاجرة بالمعادي

جريدة الدستور

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 7 متهمين اشتركوا في مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب ، عقب ورود تحريات المباحث، ومع استمرار حبس المتهم الرئيسي.

وقال المتهم أن هناك خلافات جيرة بينهم منذ فترة سابقة ، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وتعدى فيها على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وبنقله للمستشفى توفي في الحال قائلًا : «مش قاصد اقتله».

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المعادى من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله طالبًا متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده سائق قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من 8 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم فى الواقعة وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة المعادي الجزئية قتل شاب مشاجرة خلافات جيرة

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