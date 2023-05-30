عرضت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم، "إنفوجراف" تفصيلي عن حصيلة الهجوم الروسي الليلي على أوكرانيا وذلك بعنوان "الثالث خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف".

وجاء في "الانفوجراف" أن الهجوم الليلي على كييف هو الثالث خلال 24 ساعة.

- حصيلة الهجوم الروسي الأخير على كييف

وتتمثل الخسائر في :-