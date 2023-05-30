الثالث خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف
عرضت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم، "إنفوجراف" تفصيلي عن حصيلة الهجوم الروسي الليلي على أوكرانيا وذلك بعنوان "الثالث خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف".
وجاء في "الانفوجراف" أن الهجوم الليلي على كييف هو الثالث خلال 24 ساعة.
- حصيلة الهجوم الروسي الأخير على كييف
وتتمثل الخسائر في :-
- الضحايا : 1
- الإصابات : 3
- اندلاع حريق بمبني سكني متعدد الطوابق
- تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبني وجار البحث عن مفقودين تحت الحطام
- عدد المسيرات بالهجوم 35 أسقطت أوكرانيا منها 29
- عدد صواريخ كروز المستخدمة 40 لتسقط أوكرانيا منها 37