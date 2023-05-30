الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الثالث خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف

الهجوم الروسي الليلي
الهجوم الروسي الليلي على كييف

عرضت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم، "إنفوجراف" تفصيلي عن حصيلة الهجوم الروسي الليلي على أوكرانيا وذلك بعنوان "الثالث خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف".

وجاء في "الانفوجراف" أن الهجوم الليلي على كييف هو الثالث خلال 24 ساعة.

- حصيلة الهجوم الروسي الأخير على كييف

وتتمثل الخسائر في :-

  • الضحايا : 1
  • الإصابات : 3
  • اندلاع حريق بمبني سكني متعدد الطوابق
  • تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبني وجار البحث عن مفقودين تحت الحطام
  • عدد المسيرات بالهجوم 35 أسقطت أوكرانيا منها 29
  • عدد صواريخ كروز المستخدمة 40 لتسقط أوكرانيا منها 37
قد تكون صورة ‏‏هليكوبتر‏ و‏تحتوي على النص '‏برة الإخبارية News AI-Qahera أوكرانيا تكشف حصيلة الهجوم الروسي الليلي على كييف ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة الخسائر الضحايا الإصابات 3 اندلاع حريق بمبنى سكني متعدد الطوابق تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى وجار البحث عن مفقودين تحت الحطام عدد المسيرات بالهجوم 35 أوكرانيا أسقطت منها 29 عدد صواريخ كروز المستخدمة 40 أوكرانيا أسقطت منها 37 alqaheranewstv AIQaheraNewsTv f Alqaheranewstv news Alqahera alqaheranewstv alqaheranews.net‏'‏‏
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