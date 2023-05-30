نشأت منصور: وزارة الاتصالات مصدر مهم للخزانة العامة

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الاتصالات، مؤكدًا أنها مصدر مهم للموازنة العامة، وتقدم جهودًا تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتساءل نشأت منصور، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، عن بند الإيرادات الأخرى والمتنوعة، وهي بزيادة ٢ مليار جنيه، وأوضح ممثلو الوزارة أن هذه الزيادة جاءت بسبب توصيل الألياف الضوئية وخطوط الفايبر لقرى حياة كريمة.

وثمن منصور جهود الوزارة في التحول الرقمي، متسائلًا عن جهود الميكنة التكنولوجية للدولة، وهل الميزانية المتاحة لهذا البند هذا العام كافية أم لا؟.

ورد مسئولو الوزارة بأن تمويل الميكنة كاف لدعم ميكنة جميع الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، حيث يتم الأمر مشاركة بين الوزارة وباقي الوزارات، موضحين أن موازنة الوزارة في هذا البند ٧٠٠ مليون جنيه.

وطالب نشأت بتوضيح الخطة الاستثمارية للوزارة وجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومدينة المعرفة.