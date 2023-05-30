"ماركا": نيكو جاكسون ضمن اهتمامات ريال مدريد لتدعيم الهجوم

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، السنغالي نيكو جاكسون، مهاجم فريق فياريال، ضمن جدول أعماله لتدعيمات خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب نيكو جاكسون ضمن صفوف الفريق الأول لفياريال منذ تصعيده من فريق الرديف خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع اللاعب ضمن جدول أعماله لتدعيم خط الهجوم بتوصية من

ولعب نيكو جاكسون 37 مباراة مع فياريال خلال الموسم الجاري وسجل 12 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وتعمل إدارة نادي ريال مدريد على تدعيم خط الهجوم بداية من الموسم المقبل، ولهذا السبب وضعت الإدارة الرياضية لريال مدريد أنظارها على نيكو جاكسون.

جاكسون بدأ مسيرته في نادي كاسا السنغالي وانتقل منه لصفوف فريق فياريال تحت 19 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، ثم صعد لفريق الرديف في الصيف التالي وأعير لنادي ميرانديس السنغالي لمدة سنة قبل أن يعود لفريق رديف فياريال في صيف 2021.

جاكسون لعب 90 مباراة خلال مسيرته الاحترافية سجل 20 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.