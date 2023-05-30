الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبدالغفار: دعم القطاع الصحى الفلسطينى بالأدوية.. وتدريب الأطباء بمستشفيات مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصجة، إن مصر تربطها علاقة قوية بفلسطين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الجانب الفلسطيني بكل المحافل الدولية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تمت مناقشة كافة الطلبات المقدمة مع الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، على رأسها تدريب الكوادر الفلسطينية في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن التعاون سيشمل أيضًا دعم الأشقاء في فلسطين بالمستلزمات الطبية والدوائية واللقاحات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقدر ما يعانيه القطاع الصحي من تحديات، مقدمًا الشكر على زيارة الوزيرة.

وقال إنه سيتم تدريب الأطباء على التخصصات الفرعية التدريب لمدة من شهر حتى ٦ أشهر لتوفيرها فى فلسطين.

من جانبها، قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، تجمعنا بمصر علاقات تاريخية وتعتبر مفصلا هاما لفلسطين، لافتة إلى أننا نتوقع الكثير من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها توقيع اتفاقية هامة خاصة بتدريب الكوادر الفلسطينية وأيضا التعاون في مجال اللقاحات وتبادل الخبرات والبروتوكولات.

وأضافت أن القطاع الصحي في فلسطين يواجه تحديات كثيرة ونحتاج لدعم الدول الشقيقة وعلى رأسها الشقيقة مصر، لافتة إلى أنه لدينا الكثير من الجرحى يوميا ونحتاج دائما للدعم.

وقالت إن من أبرز اللقاحات التي تحتاجها فلسطين وستدعمها مصر فيها، لقاحات كورونا والعقرب والثعبان، كما سيشمل تدريب الأطباء الفلسطينيين على التخصصات الدقيقة والحرجة والنوعية لتغطية الاحتياج الفلسطيني منها.

مصر فلسطين تنسيق كامل الجانب الفلسطينى المحافل الدولية المستلزمات الطبية

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