الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر للإيواء بالقصير (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذ مسؤولو مدينتي القصير ومرسى علم  بمحافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس مدينة القصير وذلك في حال حدوث زلزال، وإقامة معسكر للإيواء، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها.

وقال نادي نصيف مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر في بيان له، أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة  جول وجود كارثة فعلية، للوقوف علي مدى جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث،.

  وأشار مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، إلى أنه تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر إيواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمدينتي القصير ومرسى علم، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن توفر الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتى التغلب عليها ، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومدرسة  ومطعم وصالة طعام .

وفي السياق ذاته أشاد مدير عام إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة  وبمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي ومدينتي القصير ومرسى علم والعاملين بهما ، مشيداً بالمستوى المتميز لمعسكر الإيواء، الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمة بكل مدينة على حدة، لبحث مدى جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

حضر تجربة الطوارئ ونموذج المحاكاة سكرتير مدينة القصير نيابة عن اللواء إيهاب رشاد رئيس المدينة ، وعمر محمد الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وعددًا التنفيذيين في مدينتي القصير ومرسي علم .

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الازمات والكوارث البحر الاحمر التضامن الاجتماعي طوارئ كوارث طبيعية مجابهه الازمات والكوارث مؤسسات المجتمع المدني نموذج محاكاة

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