أرباح "سيراميكا ريماس" تتجاوز 20 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 426.3%، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بلغ 20.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 3.83 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 307.37 مليون جنيه، مقابل 208.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن العربية للخزف - سيراميكا ريماس، حققت أرباحاً بلغت 19.49 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 49.25 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 928.99 مليون جنيه، مقابل 797.89 مليون جنيه في 2021.

كشفت القوائم المالية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 246.2%، على أساس سنوي.