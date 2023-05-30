الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشريف وصبحي: رفضنا استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد ومستمر في عمله

لقاء محافظ الإسكندرية
لقاء محافظ الإسكندرية ووزير الشباب ورئيس نادي الاتحاد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي مرفوضة، مؤكدًا استمراره في منصبه.

وقال أشرف صبحي، إنه خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية ناقش المشكلات التي يعاني منها النادي وتقديم الدعم اللازم لنادي الاتحاد السكندري، وقد تم مناقشة أوضاع النادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن "الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع المحافظ في عدد من الملفات العالقة".

وأشار "الشريف" إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات التي يجوز تقديمها كمحافظة لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها ، وجاري العمل علي حل المتبقي.

وأوضح "صبحي" أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي، والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم.

وأكد المحافظ أن الاتحاد السكندري نادي كبير ورمز في عدد من الألعاب الرياضية، مبينًا أن محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندرى رجل مُحب للنادى، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادي، وبالتالي فهو من النماذج التى ينبغى دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.

هذا وقد وجه محمد مصيلحي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على موقفهما تجاهه، وعلى الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادي الإتحاد السكندري، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادى على ما بذوله من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء.

وأضاف مصيلحي: "أن لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، ودعم نواب الإسكندرية، رسالة ليست لي فقط ولكنها رسالة للسكندريين تُزيد المسؤولية وأمانة في أعناقنا".

من جانبه، أثنى كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على جهود  رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره فى رئاسته للنادى، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادى الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادى والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.

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وزير الشباب والرياضة محافظ الإسكندرية محمد مصيلحي استقالة محمد مصيلحي نادي الإتحاد

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