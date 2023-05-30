الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "زهراء المعادي للاستثمار" ترتفع هامشياً خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

أظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 76.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 75.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 177.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 126.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت زهراء المعادي للاستثمار والتعمير صافي ربح بلغ 261.1 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 259.36 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 519.65 مليون جنيه، مقابل 227.004 مليون جنيه خلال 2020.

التنمية المتكاملة التعمير والتنمية السياحة والاستثمار السياحة الاستثمار ارباح الشركة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

"التخطيط": 5.1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا فى المنوفية بخطة 2022-2023

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى طبيب من تضرره في الترقيه رغم أقدميته

أرباح "مصر بنى سويف للأسمنت" ترتفع 29% خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)