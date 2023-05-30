أرباح "زهراء المعادي للاستثمار" ترتفع هامشياً خلال الربع الأول من 2023

أظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 76.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 75.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 177.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 126.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت زهراء المعادي للاستثمار والتعمير صافي ربح بلغ 261.1 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 259.36 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 519.65 مليون جنيه، مقابل 227.004 مليون جنيه خلال 2020.