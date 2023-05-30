الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": مناقشة مشروع "الوطني للتعليم" بالحوار الوطني رد قوي على المشككين في جديته

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مناقشة الحوار الوطني غدا الأربعاء، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، أقوى رد على المشككين في جدوى وأهداف الحوار الوطني فضلا عن أنه بمثابة دعم مباشر من قبل القيادة السياسية لخطوات الحوار، والإيمان بقدرته على مواجهة كافة تحديات الجمهورية الجديدة.

وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فكرة إنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب، خطوة إيجابية نحو اصلاح ملف من أهم الملفات التي تقوم على أساسها المجتمعات وهي ملف التعليم الذي يعد عمود فقري لأي مجتمع متطور يرغب في البناء والتطوير والتنمية.

وأكد أن المشروع هو خطوة معتبرة وكبيرة ومبدعة على طريق مكافحة الإرهاب.

أهداف الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى المجلس الوطني المهندس موسي مصطفي موسي القيادة السياسية

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