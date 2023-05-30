الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بطاقة 10000 برميل مياه يوميا.. "الملا" يفتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بـ"بتروجلف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بخليج الزيت  بالصحراء الشرقية  التابعة لشركة ببتروجلف، والتي نفذتها شركة مصر للصيانة "صان مصر" بطاقة 10 آلاف برميل مياه يومياً وتكلفة 5ر3 مليون دولار والتى تحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة التوافق البيئى والكفاءة الاقتصادية فى إدارة المشروعات البترولية.

و استمع الوزير إلى شرح من المهندس توفيق دياب رئيس شركة كايرون شريك بتروجلف مصر، حول موقف مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات والتي تحقق عوائداً اقتصادية وبيئية ، حيث استطاعت بتروجلف من خلال المشروع التجريبى الجديد باستخدام تكنولوجيا العامل الحفاز، تخفيض الانبعاثات بواقع 2ر6 % خلال شهرين فقط من التشغيل، ومن المتوقع أن تحقق وفراً فى تكلفة استهلاك الوقود خلال عامين تبلغ 2ر3 مليون دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح توسعات حقل شمال جيسوم الشمالي في منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت  بالصحراء الشرقية ، والتى شهدت تطوراً وزيادة فى الإنتاج والاحتياطى ، حيث قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً، وزاد الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 مليون برميل خلال النصف الأول للعام الحالى 2023 .

رافق الوزير خلال الجولة المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، والإنتاج المهندس أحمد مصطفى، ومساعده  للسلامة والصحة المهنية المهندس جمال فتحى، والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، ورؤساء شركات بترول بلاعيم( بتروبل) والعامة وخالدة وعجيبة وبدر الدين وخليج السويس (جابكو) للبترول وسوكو وإنبى وبتروجت، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

استراتيجية وزارة البترول الدكتور سمير رسلان البترول والثروة المعدنية المهندس حسانين محمد المهندس طارق الملا وزير البترول محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بتروجلف بطاقة 10 آلاف برميل مياه

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