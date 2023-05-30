الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الإسكندرية توقع أول درجة بكالوريوس طب أسنان مع "مانشستر البريطانية"

اتفاقية جامعة الإسكندرية
اتفاقية جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور جراهام لورد نائب رئيس جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وعميد القطاع الطبي بالجامعة، اتفاقية برنامج أول درجة مشتركة (joint degree) في جمهورية مصر العربية لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين، وذلك بحضور الدكتورة نانسي روزويل رئيس جامعة مانشستر ورئيس تحالف جامعات Russell البريطانية، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ومن الجانب الإنجليزي: الدكتور توني هيجرتي عميد كلية العلوم الطبية، والدكتور نيكولاس سيليكات عميد كلية طب الأسنان بجامعة مانشستر، والأستاذ شاميا فاروق مسؤول العلاقات الدولية بجامعة مانشستر، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أمين ملطي مسؤول ملف الاتفاقيات الدولية بجامعة الإسكندرية مع الجامعات البريطانية، الدكتورة نيفين بكري وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور قنصوة أن الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية أعتبارا من شهر سبتمبر القادم (العام الجامعي 2023-2024)، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الإعتماد لجامعة مانشستر.

 ولفت إلى أن جامعة مانشستر ستقوم بمتابعة ومراجعة تطبيقها، وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر فى عدة مجالات أخرى، لاسيما أن جامعة مانشستر تتمتع بالمركز ال 28 عالميا بتصنيف QS  World Rankin، والمركز الأول عالميا للتنمية المستدامة بتصنيف Times Higher Education Ranking، فضلاً عن التعاون بين الجانبين فى إنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة مانشستر بما يخدم رؤية الدولة المصرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أعلن عنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، فى رعاية الأبحاث العلمية ودمجها في قطاع الصناعة.

 من جهتها، أشادت ممثلة جامعة مانشستر بمستوى ما يقدم من جودة تعليمية من خلال برنامج medical joint degree الدرجة المشتركة في الطب والذي بدأت الدراسة به في سبتمبر الماضي بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية، وجذب طلاب جدد من دول مختلفة علي مستوي العالم.

كما أكدت على أن التعاون بين الجانبين يتم  بشكل متكامل من خلال شراكة محورية إستراتيجية تخدم أهداف تطوير البحث العلمي وتضمن الحصول على أعلى تقدير أكاديمي لخريجي البرامج المشتركة مع جامعة الإسكندرية لكليتي الطب وطب الأسنان.

جامعة الإسكندرية جامعة مانشستر طب وجراحة الفم والأسنان الدرجة المشتركة التعاون بين الجانبين

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