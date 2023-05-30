الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" ترتفع 29% خلال الربع الأول من 2023

ارشيفية
ارشيفية

كشفت القوائم المالية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 29%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 61.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 47.65 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 276.3 مليون جنيه، مقابل 436.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكانت الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 145.94 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 169.05 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه في 2021.

استثمارات القابضة للاستثمارات الشركة القابضة القوائم المالية القابضة المجمعة

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