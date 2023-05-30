الكنيسة اللاتينية: "تخلّوا دائمًا عن قسم من أموالكم بكلّ محبّة للفقراء"

ألقت الكنيسة اللاتينية عظتها الاحتفالية بمناسبة الثلاثاء الثامن من زمن السنة.

وقالت الكنيسة في عظتها:

"الممتلكات التي لدينا ليست لنا.. أعطانا إيّاها الله لنعتني بها، ويريدنا أن نجعلها مثمرة ومفيدة... إذًا، تخلّوا دائمًا عن قسم من أموالكم عبر إعطائه بكلّ محبّة للفقراء... صحيح أنّ الله سيعيده إليكم، ليس في العالم الآخر فقط، إنّما في هذا العالم، لأنّ ما من شيء يجعل الأمور تزدهر أكثر من الصدقات؛ لكن بانتظار أن يعيد لكم الله ذلك، ستكونون دائمًا مفتقرين إلى ذلك. يا له من فقر مقدّس وغنيّ، ذاك الذي ينتج عن الصدقة.

أحبّوا الفقراء والفقر، فمن خلال هذه المحبّة ستصبحون حقًّا فقراء، كما قال الكتاب المقدّس نحن على صورة الأشياء التي نحبّها. المحبّة تساوي الأحباء: "فمَن يكونُ ضَعيفًا ولا أَكونُ ضَعيفًا؟" هذا ما قاله القدّيس بولس. كان يمكنه أن يقول: مَن يفقر ولا أفقر معه؟ لأنّ المحبّة كانت تجعله يصبح كأولئك الذين يحبّهم. إن كنتم تحبّون الفقراء، ستشاركونهم حقًّا فقرهم، وستصبحون فقراء مثلهم. فإن كنتم تحبّون الفقراء، كونوا غالبًا في وسطهم: افرحوا بلقائهم في بيوتكم، وبزيارتهم في بيوتهم؛ تحدّثوا معهم عن طيب خاطر، وافرحوا عندما يقتربون منكم في الكنائس وفي الطرقات وغيرها من الأماكن. كونوا فقراء بالكلام معهم، تكلّموا معهم كرفاق، لكن لتكن أياديكم كريمة، ولتمدّهم بأموالكم بفيض.

هل تودّون أن تقوموا بأعمال إضافيّة؟... كونوا خدّامًا للفقراء؛ اذهبوا لخدمتهم... وعلى حسابكم. هذه الخدمة هي أكثر انتصارًا من الملوكيّة.