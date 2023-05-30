أبرزها عدم حمل مبالغ كبيرة.. نصائح لحجاج بيت الله الحرام

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444/2023 وتحت شعار (بسلام آمنين)، بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بتقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن أبرز هذه النصائح تتلخص في عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة، وضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي .

وتابع "حنفي"، أن ذلك يشمل المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة، كما أكدت المملكة ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد عن 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الانتقائية، وأن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

واختتم "حنفي" أنه بالنسبة للمسافرين على خطوط طيران يجب التأكيد على مواعيد رحلتك، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار، وأن تكون أمتعتك مجهزة قبل وقت كافٍ، والالتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران، كما يجب عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة، والمياه والسوائل، مع أخذ الحيطة والحذر من حمل الأدوية، وأخيراً عدم حمل مواد يحظر إستيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.