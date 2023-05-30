الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية بالإسكندرية تستقبل زيارة لعدد من طلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وتوجه القائمون على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس، لما لها من دور إيجابي في تنمية الوعي الأمني للنشء وصغار السن.

الحماية المدنية مديرية أمن الإسكندرية وزارة الداخلية

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