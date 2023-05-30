الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ610 آلاف جنيه فى قنا

جريدة الدستور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وبمشاركة مديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادي مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال وجودهما بمسكنهما بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلوجرام وكمية لبذور نبات الخشخاش المخدر (أفيون) وزنت 1500 جرام و2 خزينة بندقية آلية ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال وجوده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 64 كيلوجراماً وكمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من مخدر الحشيش و7 خزائن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (610,000 ألف جنيه تقريباً).

مكافحة المخدرات مخدر البانجو

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