الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره المجرى فى بودابست

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، منذ قليل، نظيره المجري بيتر سيارتو، في العاصمة المجرية «بودابست». 

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "السيد سامح شكري يصل إلى مقر وزارة خارجية المجر، ويعقد لقاءً مغلقًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو".

وأضاف السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "العلاقات المصرية المجرية تشهد تناميًا ملموسًا فى كل المجالات".

ومن المقرر أن يعقد شكري وسيارتو مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب انتهاء اجتماعهما المغلق. 

وتوجه سامح شكري إلى المجر، أمس الإثنين، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات ودعم التعاون بين البلدين. 

المجر وزير الخارجية سامح شكري بودابست مصر

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