الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراها.. محطات مهمة في حياة سمراء النيل مديحة يسري

مديحة يسرا
مديحة يسرا

اشتهرت مديحة يسري بـ " سمراء النيل"، وقد لعبت دور البطولة في عشرات الأفلام المصرية الكلاسيكية، بالإضافة لعدد من الأعمال الدرامية خلا مسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن، الدستور تستعرض أهم المحطات فى مشوار الفنانة القديرة فى ذكرى وفاتها.

غنيمة حبيب خليل، ولدت في 3 ديسمبر 1921 بالقاهرة لأب تركي وأم سودانية، درست الفنون الجميلة قبل أن يكتشفها المخرج السينمائي محمد كريم أثناء تواجدها في مقهى شهير بوسط البلد.


قالت: "كنت أعرف كيف سيكون رد فعل والدي، وهو رجل شرق أوسطي تقليدي.. لن يوافق أبدًا على تمثيل ابنته.. ومع ذلك فقد استمعت باهتمام إلى محمد كريم وأتذكر هذا الاجتماع جيدًا، ظل يقول لي إنه يعتقد أنني الفتاة المثالية للوقوف أمام عبد الوهاب بسبب عيناي السوداء".

اختارت مجلة تايم مديحة يسري من أجمل عشر نساء في العالم  باربعينيات القرن الماضي العقد الذي رسخت فيه القاهرة نفسها كعاصمة للسينما العربية.

كانت عضوًا في الجيل الأول من الممثلين الذين ساهموا في التطور الاستثنائي للسينما والتلفزيون المصري، وكانت فترة مضطربة سياسيًا في التاريخ المصري.

شاركت “يسري” في حوالي 90 فيلمًا تراوح بين الدراما والكوميديا ​​والرومانسية والمأساة ، تناولت أدوارها مواضيع مثل الأمومة والنضج.

آخر ظهور سينمائي في عام 1994 من خلال فيلم " الإرهابي" بجانب عادل إمام، وحصلت على وسام الدولة للإبداع عام 1963 ، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون.

وقرب نهاية مسيرتها الفنية لعبت دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية وعادة ما كانت تقوم بدور الأم أو الجدة أبرزها خديجة هانم في مسلسل “هوانم جاردن سيتي”.

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