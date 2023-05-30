ضبط شخص شرع في قتل زوج شقيقته بالمقطم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاعتدائه على آخر بالضرب وإحداث إصابته، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالانتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته، تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها ، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.