الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص شرع في قتل زوج شقيقته بالمقطم

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاعتدائه على آخر بالضرب وإحداث إصابته، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالانتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته، تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها ، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية قسم شرطة المقطم مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

بالأسماء.. 15 مصابا في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله