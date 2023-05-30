الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لسائق دهس طفلا في كرداسة

حبس
حبس

قضت محكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالحبس سنة لاتهامه بدهس الطفل عمر المعروف بـ“ضحية كرداسة” بتهمة القتل الخطأ.

منطقة كرداسة في الجيزة كانت قد شهدت مصرع طفل يدعى “عمر محمد خليفة”، 7 سنوات، إثر تعرضه إلى الدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها سائق يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بالطفل أثناء لهوه أمام منزله.

وأصيب الطفل بكسور ونزيف وكسر في الجمجمة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وتم حجزه لمدة 8 أيام في العناية المركزة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي.

القتل الخطأ الطفل عمر ضحية دهس معاقبة

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