الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن دعوة "الحوار الوطنى" المواطنين بالمشاركة بمناقشة تأسيس "الأعلى للتعليم"

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بدعوة الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري المواطنين للمشاركة في "المناقشة حول (مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب)، السابق نشره على الصفحة".

وقال نويصر، إن الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أكدت فى بيانها أن هدف الدعوة هو لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا استبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي.

وثمَّن النائب الخطوات التى يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني حول توسيع مشاركة جميع فئات الشعب فى كافة القضايا التى تهم الوطن. وهو المبدأ الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت دعوته للحوار الوطني.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى أكد أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري، لافتا إلى أن إعلان إدارة الحوار الوطني، عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد أبرزها إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.

وتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيرًا بالحكومة.

أما المادة الثالثة من القانون، فحددت اجتماعاته، حيث ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، فإن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني

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