الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال كبير وعطل بالسيستم فى بداية عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين

جمعية سحب الثقة
جمعية سحب الثقة

توافد عشرات المهندسين إلى مقر انعقاد الجمعية العمومية للنقابة للتصويت في الجمعية العمومية غير العادية، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

فيما واجه سيستم التسجيل عطلا في بداية تسجيل الحضور، وتم اللجوء إلى التسجيل الورقي.

وانطلقت في تمام العاشرة فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة اليوم بدءًا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء. 

وتنعقد الجمعية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة رقم ٤ ـ مدينة نصر، بجدول أعمال من بند واحد وهو
التصويت على سحب الثقة من السيد نقيب المهندسين.

وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية إن إجراءات الحضور تتم طبقًا لأحكام المادة ١٢ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ م وتعديلاته والنظام الداخلى. 

ويجري التصويت بالحضور الشخصى ولا يقبل أى توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه إلى لجنة الإشراف. 

ويتم التوجه الى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت.

 

الجمعية العمومية غير العادية نقابة المهندسين طارق النبراوي هاني محمد محمود المهندسين

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