الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 2235 مخالفة لقائدى السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى

مخالفة
مخالفة

حررت الحملات المروية 2235 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك. 

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحـاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الحملات المروية الملصق الالكتروني

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