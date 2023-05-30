تحقيقات مقتل شاب فى مشاجرة بحلوان: خلافات جيرة

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، عن سبب ودافع قتل شاب في مشاجرة بمنطقة أطلس حيث تبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

كان بلاغ قد ورد للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة أطلس، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعى “عصام. ف” وشاب من المنطقة نفسها، على خلفية مشادة كلامية بينهما، ثم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة وفي أثناء دفاع الشاب عن نفسه طعنه بمفك وتوفي بطعنة في البطن.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.