"الزراعة" تصدر توصيات مواجهة الإجهاد الحراري للمحاصيل

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بإصدار التوصيات الفنية التي يجب إجرائها لزيادة قدرة المحاصيل البستانية المختلفه على تحمل الإجهاد الحراري.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، إنه تم إصدار التوصيات الفنية والإرشادية للمزارعين لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة.

أولا-التوصيات الخاصة لأشجار الموالح، يجب القيام بعملية الري على الحامي وفي الصباح الباكر أو عند الغروب وقبل إرتفاع الحرارة، قصر الفترة بين الريات والمحافظة على نسبة رطوبة كافية بالتربه، والرش بأحد المركبات التى تكسب الأشجار القدره على تحمل إرتفاع درجات الحرارة مثل:-سليكات البوتاسيوم 2.5 لتر / 600 لتر حمض السالسليك بمعدل ¼ كجم / 600 لتر

وقال إنه تم إصدار أهم التوصيات لمحصول العنب لمواجهة الظروف الحالية وهو الاهتمام بزراعة مصدات الرياح من كافور أو كازورينا وغيرها حول المزرعة فيقلل ذلك من تأثير الرياح والاهتمام بعملية الري للحفاظ علي الرطوبة ولتثبيت التربة حول الأشجار، وإزالة الأفرع المكسورة والتي تأثرت بالرياح، ورش الأشجار بأي من مركبات التغذية أو حتى بالماء لغسل وتنظيف الأوراق والعناقيد من الأتربة بعد استقرار الأحوال الجوية.

التوصيات الخاصة بمحصول المانجو خلال الظروف المناخية الحالية يجب اتباع الآتي:

لتقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة وتفادي مشكلة الرياح: أول: الري المستمر خلال تلك الفترة (توافر نسبة الرطوبة حول التربة وعدم جفافها). ثانيا: يجب الرش بمركب سليكات البوتاسيوم بمعدل ١.٥ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء خلال تلك الفترة حيث تعمل زيادة مقاومة النباتات للإجهاد الحراري.

وبالنسبة للتوصيات الخاصة بمحصول الزيتون أولا: الأشجار الصغيرة: الاهتمام بتركيب سنارات في الجهة البحرية بطول 1.5م وسمك 2 بوصة على أن يتم دهانها بمادة عازلة بيتومينا

الشتلات المنزرعة حديث في حالة عدم وجود مصدات رياح يتم عمل تكييل بالبوص لكل 5 أفدنة للحد من تأثير الضار للرياح

ثانيا: الأشجار الكبيرة:

المزارع التي بها مصدات رياح يكون تأثير الرياح الضار أقل عليها ولذلك من الضروري وجود مصدات رياح حول كل المزارع

الاهتمام بعملية الري في الصباح الباكر 6 مرات/ الأسبوع بالمعدلات الموصى بها تبعا لعمر الأشجار وطبيعية التربة قبل ارتفاع الحرارة رش سليكات بوتاسيوم أو سليكات ألومنيوم، رش وقائية بمبيد اللامبادا 5 % بمعدل نصف سم/ لتر ماء او مبيد ملاثيون بمعدل 1سم/ لتر، التوصيات الخاصة بمحصول الرمان: تقريب فترات الرى (الاراضى القديمه) فى محافظات الوجه القبلى، الرى يوميا فى الصباح الباكر (الرى بالتنقيط)، قبل ارتفاع الحرارة رش سليكات بوتاسيوم او سليكات الومنيوم، رش وقائية ضد الاكاروس باحد المبيدات المخصصة للاكاروسات.

التوصيات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية في محاصيل الخضر لخطية التلقيح، انتظام الري ويكون صباحا ومساء في الأراضي التي تروى بالتنقيط

رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية إلا منه مثل سليكات البو تاسإوم وسليكات الألومنيوم أو مادة البيوشاد وهي كربونات الكالسيوم العضوية والتي تعمل علي زيادة سمك الخلايا والمحتوي المائي للنبات وانخفاض معدل الفتح حيث إن الرش بهذه المادة يجعل النبات يتحمل الحرارة العالية. رش النباتات بالستريك السيد أو حمض السلسيلك والتي تقلل من أضرار الحرارة العالية.

الاهتمام بإجراء المكافحة ضد ال صابات المحتملة بالاكاروس والعنكبوت الأحمر بعد انتهاء موجهالحراره المرتفعه5، ورش الطرق والمشايات الفرعيه داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم آثاره الأتربة والرمال التي تجرح النباتات.

وفيما يتعلق بمحاصيل الخضر ذاتية التلقيح تم إصدار التوصيات التى يجب اتباعها لتلافى الاثر الضار للحرارة المرتفعة لمحاصيل الخضر ذاتية التلقيح، انتظام الرى ويفضل ان تكون صباحا ومساءً فى الاراضى التى تروى بالرى بالتنقيط وعلى فترات متقاربة والرى على السريع فى حال الاراضى القديمه التى بها الرى بالغمر، والتسميد عند ارتفاع درجات الحرارة بالنترات كمصدر للتسميد النتروجينى حتى تكون النباتات اكثر قدره على تحمل الاجهاد الحرارى، ورش النباتات ببعض المركبات الكيمائية الآمنة مثل سليكات البوتاسيوم او سليكات الالومنيوم حيث تعمل هذه المركبات على زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض معدل النتح وبالتالى رش هذه المواد يساعد على تحمل موجات الحرارة المرتفعة، والرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع النباتات على زياده امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجة الحارة لتفادي أضرار الحراره المرتفعة، رش النباتات بالستريك أسيد أو حمض السالسيلك والتى تعمل على تقليل الأثر الضار للحراره المرتفعة.

الاهتمام بإجراء المكافحة ضد الإصابات المحتملة بالحشرات التي تزداد نشاطها في درجات الحرارة المرتفعة مثل المن والذبابة البيضاء والاكاروس والتوتا ابسليوتا، ورش الطرق والمشايات داخل المزارع لعدم إثارة الأتربة والرمال التي تودي إلى تجريح النباتات، والتوصيات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في ظل هذه الموجة الحارة.