الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن سقوط فتاة من شرفة منزلها بالجيزة

جثة فتاة
جثة فتاة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها في ملابسات الوفاة.

وتبين من مناظرة جثمان الفتاة وجود آثار كسور بجميع أنحاء الجسد ونزيف داخلي بسبب السقوط أدى للوفاة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، بلاغا بمصرع فتاة سقطت من علو.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث. وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعى (هدى)، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة شرفة منزلها فتاة سقوط

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