حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

أمرت نيابة السلام أول، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب المغافلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة دشنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق العاصمة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيدتين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، ضُبط بحوزتهما كارت فيزا باسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما واقعتين بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة.