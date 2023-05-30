"ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات" في اللقاء الشهري بملتقى الهناجر (صور)

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات "، أمس الإثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، وقالت إننا نناقش اليوم قضية هامة يعانى منها العالم كله، إلا وهى الأزمة الاقتصادية ارتفاع الأسعار، التخضم وسنحاول من خلال ضيوفنا مناقشة أهم المحاور فى ثقافة الاستهلاك وكيفية التعامل مع الأزمات، مشيرة إلى أن الثقافة من أهم الإشكاليات خاصة في مصر، ومؤكدة على أنها القاطرة التى تجر ورائها باقى عربات القطار، لذا نحن فى حاجة ماسة لما يسمى بثقافة ترشيد الاستهلاك، التى تنعكس بشكل إيجابى على الفرد في كل أمور حياته، وعلى المجتمع ككل .

وقال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة، إن ثقافة الاستهلاك هي العادات والتقاليد التي توارثت عبر أجيال وأجيال، وثقافة الغذاء نتحدث عنها من خلال ثلاث نقاط، أولها ثقافة الشراء التى يجب أن تنحصر فى الاحتياجات الفعلية، والثانية ثقافة البيع التى تكمن فى عملية الإغراء فى البيع الذى يجعل المستهلك يشترى أكثر من احتياجاته، أما الثالثة فهى ثقافة الاستهلاك التى تتمثل فى إهدار وفقد كمية من الطعام دون فائدة أو استخدام .

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضوة المجلس القومي للمرأة، أن موضوع الندوة مهم جدا، ونحن نعانى من أزمات على مستوى العالم كله، وأن فكرة الشراء أصبحت لدى المستهلك كبيرة جدا، وفكرة الإدخار تكاد تكون منعدمة، كما تعاظمت فكرة التفاخر والتكالب على السلع وظهور من يستغل ذلك لزيادة البيع والمكسب، وقلت كثيرا فكرة إعادة التدوير، مشيرة إلى أن ظاهرة وجود غاريمات التى قضينا عليها تماما فى مصر، كانت نتيجة الشراء الزائد عن اللازم، والتباهى والتفاخر والتنافس فيما بينهم على شراء السلع .

من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، مقولة "المصرى ابن الأزمات"، مشيرة إلى أنه نتيجة لما يعرف بالتغيرات المناخية، عرف المصرى القديم كيفية الاستفادة من النيل، واستطاع أن يعيش بسلام بقربه من النيل، كما استطاع أيضا العيش بسلام بعيدا عنه، وتعرض المصرى للأزمات عبر العصور، أنجز أجمل ما فى العالم وهى شخصية المصرى فى مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أنه تسربت ألينا ثقافة الاستهلاك من الدول الأخرى.

وقال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن، إن هناك غياب فى الفكر الاجتماعى والإصلاح الاجتماعى، الذى لا يقل أهمية عن الفكر الاقتصادى، وهناك تلازم بينهما ويجب أن يسبق الفكر الاجتماعى الفكر الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك نسبة وتناسب بين معدلات الإنتاج ومعدات الاستهلاك، والاستهلاك ظاهرة اجتماعية حقيقية وصحية فى المجتمع فى ضوء معايير معينة، والاستهلاك سلوك للأشخاص وثقافة تغذية، فيجب التكاتف جميعا لمعرفة أنماط استهلاك المواطن وتوعيته، وطرح حوار لتعديل سلوك المواطن فى الاستهلاك .

وتحدث اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، عن ما حققه جهاز حماية المستهلك من خطوات ناجحة وفعالة خلال فترة رئاسته للجهاز، كان منها الإستعانة بالخرجين المتقدمين إلى الخدمة العامة للعمل بالجهاز، الأمر الذى جعل عدد ساعات العمل بالجهاز تستمر طوال اليوم، وإطلاق خدمة "المواطن رقيب" على الواتس آب، وأيضا إطلاق خدمة "سيارات نجدة المستهلك" وغيرها، مشيرا إلى ما تبذله الدولة من جهود فى توفير السلع، وأيضا جهود الأجهزة الرقابية والتنسيق فيما بينهم لضبط حالات الغش والاستغلال التجارى، مؤكدًا على أهمية ترسيخ ثقافة الأمانة فى عملية البيع والشراء وعدم الجشع واحترام حقوق المستهلك.

وتخلل الملتقى تقديم مجموعة من الفقرات الموسيقية لأشهر الأغانى لكبار النجوم، منهم "ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، سعاد حسنى، فيروز "، قدمتها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو، حازت على إعجاب الحضور.

FAB57BB5-3A58-450D-B399-93CB68E49FB1

C957EF5A-5C9E-4D1F-8887-8A6B6B7AC014

49A1F979-4279-4EE1-BB80-E15BE70576C5

195FB06E-5629-4B30-8A18-4F596BF13585

B56C7C77-F6A2-4CC6-873C-81F05AB88F10

A6C62E74-1403-42F3-8A4F-EAED64CA9110

728556DA-34B4-4749-9D73-39A7AA037D7F

71C19696-6410-4B21-B2B1-AA08792FAF75

3C8BBC2F-A9D3-4985-A68B-217DFD7791AD