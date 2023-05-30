ياسر عبدالله: 9 ملايين جنيه تكلفة زراعة طريق الهضبة بغرب أسيوط

نفذ رئيس جهاز غرب أسيوط، ياسر عبدالله رمضان، أعمال صيانة للزراعات في مشروعي "سكن مصر" و"الإسكان الإجتماعي"، وكذلك زراعة طريق الهضبة الرئيسي بتكلفة ٩ ملايين جنيه.

وأشار "رمضان" إلى الاهتمام بالعمارة الخضراء وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتشجير المدينة والحفاظ على البيئة، خاصةً أن المدينة تعد من مدن الجيل الرابع، وذلك تحقيقًا لتوجيهات وزير الإسكان "عاصم الجزار".

من جهة أخرى، استقبل المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز غرب أسيوط، ممثلي وزارة العدل وممثلي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. حيث قاموا جميعًا بمعاينة الموقع على الطبيعة تمهيدًا للاستلام الوحدات المخصصة كمقر للشهر العقاري بمنطقة عمارات سكن مصر، استعدادًا لتشغيله وذلك لتوفير الخدمات الأساسية لمدينة ناصر، طبقًا للبروتوكول المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة العدل لسرعة التشغيل، حيث تم الانتهاء من التنفيذ والتجهيز خلال 5 شهور فقط بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه.