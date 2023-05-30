اليوم.. انعقاد جلسات لجان الرهبنة وشئون الأديرة وبلاد المهجر

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال الفترة الصباحية اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تعقد لجنة الإعلام والمعلومات اجتماعها، ثم يليها إجتماع لجنة الرهبنة وشئون الأديرة، ثم تنعقد لجنة شئون بلاد المهجر واللجنة الدائمة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتناقش جلسات لجنة الرهبنة وشئون الأديرة اليوم، قضايا شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية.

ووفقًا لجدول أعمال المجمع المقدس، من المقرر أن تنعقد لجنة السكرتارية غدًا الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.