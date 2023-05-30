الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. انعقاد جلسات لجان الرهبنة وشئون الأديرة وبلاد المهجر

المجمع المقدس للكنيسة
المجمع المقدس للكنيسة

استأنفت لجان المجمع المقدس اجتماعاتها خلال الفترة الصباحية اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تعقد لجنة  الإعلام والمعلومات اجتماعها، ثم يليها إجتماع لجنة الرهبنة وشئون الأديرة، ثم تنعقد لجنة شئون بلاد المهجر واللجنة الدائمة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتناقش جلسات لجنة الرهبنة وشئون الأديرة اليوم، قضايا شئون الأديرة والرهبان والحياة الرهبانية والديرية.

ووفقًا لجدول أعمال المجمع المقدس، من المقرر أن تنعقد  لجنة السكرتارية غدًا الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الحياة الرهبانية الكاتدرائية المرقسية بالعباسي

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