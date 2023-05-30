بايدن: اتفاق رفع سقف الدين يحمي الاقتصاد الأمريكي وتوصلنا لتسوية مع "مكارثي"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاقًا بين الديموقراطيين والجمهوريين لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب التخلف عن السداد، جاهز للانتقال إلى الكونجرس، داعيًا المشرعين لتمرير الاتفاقية التي أبرمها مع الجمهوري كيفن مكارثي.

وقال البيت الأبيض مساء الأحد الماضي، بعد اتصال هاتفي مع مكارثي، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق: إن الصفقة جيدة للشعب الأمريكي، والاتفاق يزيل خطر التخلف عن السداد، ويحمي الاقتصاد.

وأضاف: أعتقد أن رئيس مجلس النواب تفاوض بحسن نية، كما أتوقع أن نحصل على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون.

عرض اتفاق سقف الدين على الكونجرس

وصباح أمس الإثنين، تم تقديم تفاصيل الصفقة للمشرعين، بهدف طرح مشروع قانون للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، ومحاولة تمريره قبل 5 يونيو.

وبحسب تقارير أمريكية، فإن الديموقراطيين أغلبية في مجلس النواب، وسيعملون على تمرير الإتفاق، فيما الأغلبية في الشيوخ للجمهوريين وهو مايمكن أن يرجئ الإتفاق لأيام.

من ناحيته، أشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بالإتفاق، داعيًا للتحرك بسرعة لتمريره دون تأخير، فيما غرد تشيب رؤي، العضو البارز في تجمع الحرية الجمهوري المتشدد، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه سيحاول منع تمرير الاتفاق، لكن ماكرثي رفض تهديد المعارضة داخل حزبه، مؤكدًا أن 95% من الجمهوريين متحمسون لتمريره.

اتصال بايدن ومكارثي

وفي وقت ساب السبت، أجرى بايدن ومكارثي مكالمة هاتفية مدتها 90 دقيقة، لمناقشة الصفقة قبل الإعلان عن الاتفاق المبدئي.