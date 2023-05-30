الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حجر" يقتل سيدة أمام منزلها بالدقهلية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها إثر إصابتها بجرح تهتكي بالرأس نتيجة سقوط قطعة حجرية من أعلى منزلها أثناء جلوسها أمام المنزل وجرى إيداعها مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول سيدة في العقد السادس من عمرها جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي "ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "اعتماد بدير السيد رمضان"، 65 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية ميت عنتر.

وبسؤال نجليها "محمد"، 31 عامًا تاجر أغنام، و"عوض"،41 عامًا، مبيض محارة قررا أنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقط على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة جرح قطعه حجرية المنزل طلخا

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