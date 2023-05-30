بسبب أولوية المرور.. التحقيق مع سائق متهم بقتل آخر بالوراق

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة اتهام سائق بقتل آخر بالتعدى عليه بآلة حادة على رأسه، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور فى منطقة الوراق.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لمعرفة تفاصيل الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر سائق، بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بآلة حادة على رأسه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر هاربا.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.