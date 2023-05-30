رغم اتفاق تمديد عقده مع ميلان.. برشلونة مهتم بضم رافائيل لياو

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام إدارة نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب رافائيل لياو ضمن صفوف ميلان منذ انتقاله من فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة برشلونة معجبة بالمهاجم البرتغالي، مشيرة إلى أن مسئولي الجانب الرياضي للنادي يرون أن الفريق بحاجة لثورة في الجانب الهجومي، ووضعت العديد من الأسماء على طاولتها خلال الشهور الماضية خاصة لتدعيم مركز الجناح، والذي حسم به ديمبيلي مشاركته.

ولكن الأزمة التي تقف أمام برشلونة، هي أن اللاعب أتم اتفاقه مع إدارة ميلان لتمديد تعاقده، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التمديد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأفادت "سبورت"، بأن خوان لابورتا، رئيس النادي، معجب بمستوى رافائيل لياو، خاصة أنه يجيد اللعب في كل المراكز الهجومية.

العقد الحالي لرافائيل لياو مع ميلان ينتهي بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه سيبدأ بعد شهرين الموسم الأخير في عقده، في حالة لم يعلن ميلان عن تمديد التعاقد.



وتواصل لابورتا مع خورخي مينديز، وكيل اللاعبين، لسؤاله عن اللاعب، وذلك لأن الأخير يتواجد في البيئة المحيطة باللاعب رغم أنه لا يمثله بشكل مباشر، ولكن بسبب سعر الصفقة والوضع المالي لبرشلونة جعل الصفقة محل اهتمام وسيرى ماسيحدث في المستقبل.

وشارك لياو في 47 مباراة بقميص ميلان خلال الموسم الجاري، وسجل 14 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.