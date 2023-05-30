حبس متهم بالنصب على المواطنين بالدجل والشعوذة 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بالدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنه شخص مقيم بمحافظة الفيوم، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيا، تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.