"الإعلام والأزمات" بمكتبة مصر الجديدة و"الهبوط على سطح القمر" بالمستقبل.. اليوم

"الإعلام والأزمات الحالية"، محور اللقاء الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة، بمقرها الكائن في شارع العروبة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي اللقاء في إطار أنشطة وفعاليات الصالون الثقافى لشهر مايو الجارى، والذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة بالتعاون المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى.

يشارك في لقاء "الإعلام والأزمات الحالية"، كل من: اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمنى والعسكرى، والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية .

ومن المقرر أن يتناول اللقاء ما يمر به العالم من أزمات على كافة المستويات المحلية والعالمية، وكيف أصبحت عملية إدارة الأزمات إعلاميًا تخصصًا له قواعده ونظرياته، وأسسه وآلياته واستراتيجيته، وكيف أصبح إعلام الأزمات "إعلام المواجهة" محط اهتمام القيادة العليا فى أغلب دول العالم.

ــ مكتبة المستقبل تحيى ذكرى مرور 53 عامًا على هبوط أول إنسان على سطح القمر

في سياق متصل، تحيى مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، بمقرها الكائن خلف سنترال مصر الجديدة، ذكرى مرور 53 عامًا عن هبوط أول مركبة فضاء على سطح القمر، وذلك فى السابعة من مساء اليوم أيضًا، وذلك من خلال ورشة عمل تتناول كيف كان أول هبوط للإنسان على سطح القمر؟ وكيف تم التخطيط للمهمة؟ ولماذا توقف مشروع أبوللو الفضائي؟ ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، ويعقب ورشة العمل رصد فلكى بالتلسكوب يشاهد خلاله سطح القمر وتضاريسه.

يشار إلى أنه ومنذ 53 سنة وضع أول إنسان قدمه القمر وحتى اليوم هبط 12 رائد فضاء فقط على القمر خلال برنامج أبوللو، وهو البرنامج الفضائي الذي استعان بالآلاف من العلماء والمهندسين، من بينهم دكتور فاروق الباز الجيولوجي المصري، لبناء أكبر وأقوى صاروخ عرفه الإنسان والتخطيط لواحدة من أكثر المهمات الاستكشافية خطورة في التاريخ.