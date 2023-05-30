شينخوا الصينية: الولايات المتحدة تشهد بالفعل ركودًا اقتصاديًا

قال ديفيد روزنبرج، الاقتصادي الأمريكي البارز، وكبير الاقتصاديين والمحلل الاستراتيجي لدى "روزنبرج" للأبحاث، إن الولايات المتحدة تشهد بالفعل ركودًا اقتصاديًا، مستشهدا ببيانات تظهر انخفاضات متتالية في الدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة شنينخوا الصينية.

وأوضح “ديفيد” أن مخاوف الركود تزعج المستثمرين منذ شهور، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 5% خلال الـ 14 شهرًا الماضية في محاولة لتهدئة التضخم.

ووصل الركود في الولايات المتحدة لكنه لم يلاحظه أحد، وفقا لما ذكره كبير الاقتصاديين ديفيد روزنبرج، الذي سلط الضوء على البيانات التي تظهر انخفاضات متتالية في الدخل المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لدعم حجته.

وأشار ديفيد، إلى بيانات الدخل المحلي الإجمالي، وهي مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، والتي صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انخفاضًا بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي معدل موسميًا بعد انكماشها بنسبة 3.3% في الربع الرابع، لعام 2022، كدليل على الركود.

ونقل التقرير عن روزنبرج قوله: "عند حساب المتوسط ​​مع الناتج المحلي الإجمالي، انكمش الاقتصاد في ربع السنة المتتالية وفي 4 من الخمسة الماضية، فلقد وصل الركود ولم يلاحظ أحد، ولطالما وجه الخبير الاقتصادي المخضرم دعوات متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي هذا العام.

وقال روزنبرج إن مؤشر S&P 500 يشير إلى ركود حيث تراجعت الأسهم الرئيسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الحقيقي، وأشار التقرير إلى أن مخاوف الركود تزعج المستثمرين منذ شهور، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 5% خلال الـ 14 شهرًا الماضية في محاولة لتهدئة التضخم".

وأضاف، إلى جانب الاضطراب في القطاع المصرفي وضغط الائتمان اللاحق، فقد أجج مخاوف من أن الولايات المتحدة ستدخل في ركود.